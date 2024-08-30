В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар: детали, видео

Горят ТРЦ, частные дома и автомобили, росСМИ сообщают об одном погибшем и семерых раненых.
В российском городе Белгороде раздались взрывы и начался пожар.
Об этом пишут в Сети местные жители и выкладывают соответствующие видео.
Горят ТРЦ, частные дома и автомобили.
РосСМИ сообщают об одном погибшем и семи раненых.
Пишут, что был поврежден многоэтажный дом.
Напомним, в Белгородской области РФ отселяют жителей нескольких поселков из-за "напряженной ситуации". "Многие раненые, есть погибшие. Мы обязаны принимать меры для защиты населения", – добавил Гладков.
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