В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар: детали, видео

Горят ТРЦ, частные дома и автомобили, росСМИ сообщают об одном погибшем и семерых раненых.

В российском городе Белгороде раздались взрывы и начался пожар.

Об этом пишут в Сети местные жители и выкладывают соответствующие видео.

Горят ТРЦ, частные дома и автомобили.

РосСМИ сообщают об одном погибшем и семи раненых.

Пишут, что был поврежден многоэтажный дом.

В Белгороде раздаются мощные взрывы

Напомним, в Белгородской области РФ отселяют жителей нескольких поселков из-за "напряженной ситуации". "Многие раненые, есть погибшие. Мы обязаны принимать меры для защиты населения", – добавил Гладков.