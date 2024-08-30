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В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар: детали, видео

В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар: детали, видео

Взрывы и пожар в российском Белгороде / Фото: из соцсетей

Горят ТРЦ, частные дома и автомобили, росСМИ сообщают об одном погибшем и семерых раненых.

В российском городе Белгороде раздались взрывы и начался пожар.

Об этом пишут в Сети местные жители и выкладывают соответствующие видео.

Горят ТРЦ, частные дома и автомобили.

РосСМИ сообщают об одном погибшем и семи раненых.

Пишут, что был поврежден многоэтажный дом.

В Белгороде раздаются мощные взрывы

В Белгороде раздаются мощные взрывы

Напомним, в Белгородской области РФ отселяют жителей нескольких поселков из-за "напряженной ситуации". "Многие раненые, есть погибшие. Мы обязаны принимать меры для защиты населения", – добавил Гладков.

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