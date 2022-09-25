В Счастье подожгли "избирательный участок" — Гайдай

В оккупированном Счастье неизвестные подожгли "избирательный участок".
О последствиях пока неизвестно.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Также, по его информации, в Сватово и Маньковке произошли взрывы в казармах российских кафиров, а в Алчевске детонирует склад с боеприпасами.
"И это еще не все хлопки ", — добавил он.
Ранее Гайдай отмечал, что у россиян отсутствуют списки населения, оставшегося в оккупированных городах Луганской области, где происходит так называемый "референдум", однако уже есть явка в 45%.
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