В Счастье подожгли "избирательный участок" — Гайдай

О последствиях пока неизвестно.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также, по его информации, в Сватово и Маньковке произошли взрывы в казармах российских кафиров, а в Алчевске детонирует склад с боеприпасами.

"И это еще не все хлопки ", — добавил он.

Ранее Гайдай отмечал, что у россиян отсутствуют списки населения, оставшегося в оккупированных городах Луганской области, где происходит так называемый "референдум", однако уже есть явка в 45%.

Идет зачистка: Гайдай обратился к жителям Луганской области

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