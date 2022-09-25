Эксперт рассказал, стоит ли ожидать от Германии быстрых поставок танков Украине

Германия на сегодняшний день не помогает ВСУ больше, чем другие страны Европы.

Накануне парламент Германии не смог проголосовать за решение о передаче Украине танков и бронетехники. Документ разрешал немедленно отправить в Украину танки и панцирники из запасов промышленности, а также требовал поставлять Украине дополнительное тяжелое вооружение. Впрочем, немецкие депутаты предложение не поддержали, а отправили его на обсуждение в комитет иностранных дел.

Большое количество своих обещаний Германия выполнит именно когда закончится война с Россией.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Так же я считаю, что касается танков – танкового оружия. Германия это не та страна, которая может полноценно выполнять то, что она обещает. Это касается не только Украины. Когда Польша начала поставки своих танков Украине Т-72М1, то была договоренность между Варшавой и Берлином относительно того, что это количество танков будет иметь замену на Leopard A6 nf Leopard 2A7. Варшава очень обрадовалась по этому поводу, отправила нам более 200 единиц танков Т72М1, на что Берлин ответил: а у нас нет такого количества "Леопардов", чтобы компенсировать вам это отправление", — подчеркнул эксперт.

Тогда даже разразился скандал между двумя странами.

Затем Греция намеревалась отправить в Украину 100 БМП в замену от Германии других БМП, но Берлин позже заявил: "Ну вы отправляйте, а мы потом посмотрим, когда вам сможем их отправить".

"А Греции сейчас не слишком комфортно избавляться от 100 единиц БМП, учитывая не слишком дружеские отношения с Турцией. Поэтому они пока еще остановились в этом вопросе. Испания также готова была предоставить 40 единиц "Леопардов", которые находятся у них на сохранении, но Берлин заблокировал эту передачу. Там Шольц заявлял, что немецкое оружие сыграло решающую роль в контрнаступлении ВСУ на Харьковщине, но не знаю... Шольцу, наверное, нужно выпивать чуть меньше пива перед своим рабочим днем, но на самом деле Германия сегодня не помогает ВСУ больше, чем Польша, Великобритания, США, Франция, Болгария и Чехия", – резюмировал Коваленко.

Напомним, эксперт оценил перспективы мобилизованных в РФ на территории Белоруссии.

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