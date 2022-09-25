У Щасті підпалили "виборчу дільницю" — Гайдай

Про наслідки – поки невідомо.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також, за його інформацією, у Сватовому та Маньківці сталися вибухи у казармах російських окупантів, а в Алчевську детонує склад з боєприпасами.

"І це ще не вся бавовна", — додав він.

Раніше Гайдай зазначав, що у росіян відсутні списки населення, яке залишилося в окупованих містах Луганської області, де наразі відбувається так званий "референдум", проте вже є явка у 45%.

Йде зачистка: Гайдай звернувся до жителів Луганщини

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