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У Щасті підпалили "виборчу дільницю" — Гайдай

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У Щасті підпалили "виборчу дільницю" — Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

В окупованому Щасті невідомі підпалили "виборчу дільницю".

Про наслідки – поки невідомо.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також, за його інформацією, у Сватовому та Маньківці сталися вибухи у казармах російських окупантів, а в Алчевську детонує склад з боєприпасами.

"І це ще не вся бавовна", — додав він.

Раніше Гайдай зазначав, що у росіян відсутні списки населення, яке залишилося в окупованих містах Луганської області, де наразі відбувається так званий "референдум", проте вже є явка у 45%.  

Йде зачистка: Гайдай звернувся до жителів Луганщини

Йде зачистка: Гайдай звернувся до жителів Луганщини

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