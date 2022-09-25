У Вінницькій області сталася масова ДТП: три людини загинули

Три людини загинули внаслідок аварії за участю двох мотоциклів та автомобіля.

Сталася ДТП у Станіславчинській територіальній громаді Жмеринського району.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції області Заріна Маєвська.

Могилів-Подільською трасою рухалася колона мотоциклістів. Автівка, за кермом якої перебував місцевий мешканець, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з двома мотоциклами. Двоє водіїв мотоциклів та пасажирка одного з них загинули на місці пригоди.

Наразі обставини цієї аварії з'ясовують слідчі.

У водія автомобіля відібрали зразки крові, аби дізнатися, чи був він тверезий. Наразі вирішується питання про затримання кермувальника.

Раніше стало відомо, що в Одеській області зіткнулися дві вантажівки. Є жертви.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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