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Лобове зіткнення вантажівок: на Одещині сталася смертельна аварія

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Лобове зіткнення вантажівок: на Одещині сталася смертельна аварія

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

В результаті ДТП одна людина загинула, ще одна – травмована.

ДТП трапилася на трасі "Одеса-Рені", поблизу міста Татарбунари.

Про це повідомили у поліції Одеської  області.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF не впорався з керуванням, наїхав на острівець безпеки, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим вантажним автомобілем DAF.

Водій першої вантажівки від отриманих травм загинув на місці. Другого кермувальника доправили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та призначення низки експертиз.

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області авто збило на смерть двох хлопців 19 та 20 років.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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