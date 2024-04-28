В Украине граждан призывали экономить элетроэнергию: с чем это связано

Чтобы удержать систему в стабильном состоянии, нам нужна, в частности, помощь украинцев.

В Украине состояние энергосистемы остается в сложном, но стабильном состоянии. Энергетики пытаются ее контролировать, несмотря на то, что оккупанты нанесли значительные повреждения.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, состояние энергосистемы уже больше месяца остается в сложном, но стабильном состоянии. Энергетики пытаются контролировать систему, несмотря на то, что российские оккупанты нанесли значительные повреждения.

“Буквально вчера у нас был уже четвертый массированный удар, в частности, на объекты энергетики. Были нанесены вновь значительные повреждения и объектам генерации, объектам системы передачи. Однако вчера мы были без ограничения по Украине, не применялся даже аварийный импорт. Однако все это дается очень большими усилиями большого скопления людей. Поэтому ситуация, несмотря на то, что ограничений нет, они действуют только в Харькове, Харьковской области, Днепропетровской области — для промышленных потребителей”, — подчеркнула Светлана Гринчук.

Она также подчеркнула, чтобы удержать систему в стабильном состоянии, нам нужна, в частности, помощь украинцев. И связана в разумном потреблении электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку, особенно – в пиковые часы: вечером и утром.

“К сожалению, каждый удар по объектам энергетической инфраструктуры характеризуется тем, что десятки ракет могут быть выпущены по одному энергообъекту. Это может привести к серьезным повреждениям. К сожалению, каждый такой удар, такие разрушения – это сотни миллионов гривен, иногда долларов. Если подсчитывать последствия за последний месяц – это миллиарды”, — добавила Гринчук.

Напомним, что Шмигаль прокомментировал, когда в Украине могут произойти массовые отключения электроэнергии из-за российских ракетных ударов.

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