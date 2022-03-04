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В Украине выявили массовые рассылки вредоносного программного обеспечения

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В Украине выявили массовые рассылки вредоносного программного обеспечения

В Украине выявили массовые рассылки вредоносного программного обеспечения / pixabay.com

В CERT-UA просят не открывать подозрительные письма.

В CERT-UA рассказывают о массовой рассылке вредоносного программного обеспечения на электронные почты работников государственных органов и граждан Украины.

Не открывайте подозрительных писем / ©
Не открывайте подозрительных писем

Была обнаружена рассылка е-листов из ящика jowhar@xintongwood.club с темой письма “ Письмо ”,
в котором содержится вложение “ письмо справедливости.xlsx ”,
который при открытии загружает ШПЗ FormBook.

Указанный файл впервые был замечен еще 28.02.2022.

Если вы получали или открывали указанное письмо немедленно сообщите на почту cert@cert.gov.ua.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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