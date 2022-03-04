В Украине выявили массовые рассылки вредоносного программного обеспечения

В CERT-UA просят не открывать подозрительные письма.

В CERT-UA рассказывают о массовой рассылке вредоносного программного обеспечения на электронные почты работников государственных органов и граждан Украины.

Не открывайте подозрительных писем

Была обнаружена рассылка е-листов из ящика jowhar@xintongwood.club с темой письма “ Письмо ”,

в котором содержится вложение “ письмо справедливости.xlsx ”,

который при открытии загружает ШПЗ FormBook.

Указанный файл впервые был замечен еще 28.02.2022.

Если вы получали или открывали указанное письмо немедленно сообщите на почту cert@cert.gov.ua.