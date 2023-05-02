В Запорожье раздался мощный взрыв

Местные жители просят оставаться в укрытиях и сохранять информационную тишину.

В Запорожье, днем, 2 мая, раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом информирует " Общественное ".

Сообщается, что в городе и области объявлена воздушная тревога.

В областной военной администрации местных жителей просят оставаться в укрытиях и сохранять информационную тишину.

"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье бойцам приходится усмирять крымчан, обстреливающих местные села.

Кроме того, мы ранее информируем, что российские захватчики в Запорожье запретили жителям походы в лес.

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