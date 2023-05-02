В Запорожье раздался мощный взрыв

Местные жители просят оставаться в укрытиях и сохранять информационную тишину.
В Запорожье, днем, 2 мая, раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом информирует " Общественное ".
Сообщается, что в городе и области объявлена воздушная тревога.
В областной военной администрации местных жителей просят оставаться в укрытиях и сохранять информационную тишину.
"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье бойцам приходится усмирять крымчан, обстреливающих местные села.
Кроме того, мы ранее информируем, что российские захватчики в Запорожье запретили жителям походы в лес.
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