"Вагнеровцы" обустроили вблизи Лисичанска и Северодонецка оборонное укрепление – спутниковые снимки

Российские наемники из ЧВК "Вагнера" построили фортификационные сооружения в селе Горное – вблизи оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на фотографии Maxar Technologies.

На спутниковых снимках Maxar Technologies видно почти 2-километровое укрепление за пределами населенного пункта. Само строение состоит из четырех рядов цементных "пирамид", которые должны помешать движению украинской технике на восток.

За противотанковыми укреплениями расположен большой ров.

Как пишут пропагандистские СМИ РФ, это "вторая линия обороны" на случай, если украинцы попытаются прорваться в этом районе.

При этом CNN отмечает, что хоть укрепление и может помочь защититься от фронтальной атаки, ничто не мешает украинским войскам просто обойти укрепления, простирающиеся всего на 1,6 километра.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что копание траншеи велось в два этапа: первую секцию траншеи копали, начиная с 25 сентября; вторая часть траншеи была вырыта где-то между 30 сентября и 5 октября.

В то же время, дополнительные спутниковые снимки, рассмотренные CNN, не показали вдоль запланированной "линии Вагнера" никаких других сооружений.

Российские наемники на войне против Украины

ППК "Вагнер" была основана в 2014 году близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.

"Вагнер" публично начал вербовать заключенных из российских тюрем в начале этого года и отправлял их на передовую в Украину.

В августе в разведке сообщили, что в Украине воюют около 5 тысяч "вагнеровцев". Смертность членов ПИК "Вагнер" на войне составляет 90%.

ППК "Вагнера" из-за больших потерь в Украине ищет наемников за пределами России – Турции, Сербии, Чехии, Польши, Венгрии, Германии, Канады, Молдовы и даже стран Латинской Америки.

Новая кампания по вербовке была проведена через российских олигархов, живущих в Европе, и их посредников, контактирующих с местными организованными преступными группами.

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