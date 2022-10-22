Иран отреагировал на призывы расследовать поставки беспилотников России

Иран заявил, что расследование поставок России дронов-камикадзе является "ложным и безосновательным".
Иран решительно осуждает призыв Франции, Германии и Великобритании в ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России, которые она использует для ударов по территории Украины.
Об этом пишет Reuters.
Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что призыв к расследованию является "ложным и безосновательным", поэтому Канаани "решительно отверг и осудил" такие обвинения.
"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия", — заявил Канаани.
Он добавил, что Иран будет без колебаний защищать интересы своего народа.
Кроме того, президент Ирана Ибрагим Раиси дерзко ответил на обвинения в продаже военного вооружения. Мол, Иран сегодня "популярный экспортер оружия". Раиси добавил, что во время его недавних поездок за границу, в частности в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, "люди подходили с просьбой продать им военную продукцию".
"Я спросил их: "Почему мы?" Они сказали, что "ваше (оружие — ред.) лучше", — сказал Раиси.
Напомним, Россия также требует от ООН не расследовать закупки ею иранского вооружения и традиционно прибегает ко лжи и шантажу.
Помощь России от Ирана
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Впрочем, сам Иран упорно это отрицает. Однако в США обвиняют страну во лжи.
Кроме того, появилась информация о том, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.
Между тем в Иране заявляют, что поставка в Россию военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".
В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.
Это привело к тому, что Совет ЕС утвердил список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.
Кроме того, Великобритания также ввела новые санкции против Ирана за поставки в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак украинских городов.
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