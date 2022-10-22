Иран отреагировал на призывы расследовать поставки беспилотников России

Иран решительно осуждает призыв Франции, Германии и Великобритании в ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России, которые она использует для ударов по территории Украины.

Об этом пишет Reuters.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что призыв к расследованию является "ложным и безосновательным", поэтому Канаани "решительно отверг и осудил" такие обвинения.

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия", — заявил Канаани.

Он добавил, что Иран будет без колебаний защищать интересы своего народа.

Кроме того, президент Ирана Ибрагим Раиси дерзко ответил на обвинения в продаже военного вооружения. Мол, Иран сегодня "популярный экспортер оружия". Раиси добавил, что во время его недавних поездок за границу, в частности в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, "люди подходили с просьбой продать им военную продукцию".

"Я спросил их: "Почему мы?" Они сказали, что "ваше (оружие — ред.) лучше", — сказал Раиси.

Напомним, Россия также требует от ООН не расследовать закупки ею иранского вооружения и традиционно прибегает ко лжи и шантажу.

Россия шантажирует ООН, чтобы не расследовала покупку иранских дронов

Помощь России от Ирана

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Впрочем, сам Иран упорно это отрицает. Однако в США обвиняют страну во лжи.

Кроме того, появилась информация о том, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

Между тем в Иране заявляют, что поставка в Россию военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136", якобы не соответствует действительности. Мол, такие заявления "основаны на ложной информации и пристрастных предположениях".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

Это привело к тому, что Совет ЕС утвердил список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России.

Кроме того, Великобритания также ввела новые санкции против Ирана за поставки в Россию дронов-камикадзе, которые используются для атак украинских городов.

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