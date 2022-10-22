В Белгородской области раздались взрывы: жители в панике пытаются убежать (видео)

В Шебекино и близлежащих населенных пунктах начались перебои со светом и водой.

В городе Шебекино Белгородской области прогремели взрывы днем 22 октября, после чего вспыхнул пожар в одном из зданий. Местные жители в панике пытаются уехать из города.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Российские власти традиционно уже обвинили ВСУ "в обстреле гражданских объектов". Сообщается будто бы о пострадавших и погибших.

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В результате чрезвычайной ситуации на телефоны местных жителей начали поступать уведомления с призывом пройти в укрытия. Люди в панике пытаются уехать из Шебекино, однако полиция уже закрыла город на въезд.

В Шебекино и близлежащих населенных пунктах начались перебои со светом и водой.

Напомним, в Белгороде и области уже длительное время происходят всевозможные невзгоды. Так, 19 октября в городе произошел пожар на электрической подстанции, поэтому часть населенного пункта осталась без света.

21 октября в Шебекино произошел "хлопок", после которого половина города осталась без света. Местные сообщали о "прилетах" рядом с нефтебазой.

В то же время руководитель ЧВК "Вагнера", олигарх Евгений Пригожин заявил, что его представитель занимается строительством "оборонительных сооружений" и формированием "народного ополчения" в Белгородской области.

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