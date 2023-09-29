"Вагнеровцы" возвращаются в Украину воевать — британская разведка

Несколько сообщений свидетельствуют о концентрации наемников вокруг Бахмута.

Наемников ЧВК "Вагнер" начали передислоцировать в Украину. Опыт боевиков будет наиболее востребован у Бахмута Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

"Несколько отчетов свидетельствуют о концентрации "вагнеровцев" вблизи Бахмута: их опыт, скорее всего, будет особенно востребован в этом секторе", — говорится в сообщении.

Разведчики отметили, что большинство боевиков знакомы с линией фронта и украинской тактикой введения боя, ведь в прошлом году участвовали в боевых действиях на этом участке фронта.

В разведке рассказали, что в Украину начали передислоцировать отдельных наемников и небольшие группы из различных российских подразделений. В частности, точный статус передислоцированных боевиков неизвестен, однако некоторые из военных перешли к формированию Минобороны России и других ЧВК.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил сформировать отряды добровольцев для войны в Украине.

А военный эксперт Петр Черник сказал, что то, как долго оккупанты могут продержаться в Бахмуте, будет зависеть от того, как будет двигаться оперативное окружение. Освобождение Андреевки и Клищиевки – шаг в этом направлении.

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