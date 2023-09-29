"Вагнерівці" повертаються до України воювати - британська розвідка

Кілька повідомлень свідчать про концентрацію найманців навколо Бахмута.

Найманців ПВК "Вагнер" почали передислоковувати до України. Досвід бойовиків буде найбільш затребуваний біля Бахмута Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

"Кілька звітів свідчать про концентрацію "вагнеревців" поблизу Бахмута: їхній досвід, імовірно, буде особливо затребуваним у цьому секторі", — йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначили, що більшість бойовиків знайомі з лінією фронту та українською тактикою введення бою, адже минулого року брали участь у бойових діях на цій ділянці фронту.

У розвідці розповіли, що в Україну почали передислоковувати окремих найманців та невеликі групи у складі різноманітних російських підрозділів. Зокрема, точний статус передислокованих бойовиків невідомий, проте деякі з військових перейшли до формувань Міноборони Росії та інших ПВК.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін доручив сформувати загони "добровольців" для війни в Україні.

А військовий експерт Петро Черник сказав, що те, як довго окупанти можуть протриматися в Бахмуті, залежатиме від того, як буде рухатися оперативне оточення. Звільнення Андріївки і Кліщіївки – крок у цьому напрямку.

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