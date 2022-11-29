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Влияют ли погодные условия на работу ПВО: объяснение эксперта

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Влияют ли погодные условия на работу ПВО: объяснение эксперта

Фото: defence-ua.com

Жданов рассказал об особенностях работы ПВО во время непогоды.

Погодные условия фактически не влияют на работу противовоздушной обороны ( ПВО ).

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в своем youtube канале.

"Системы ПВО преимущественно работают в спарринге с радиолокационными станциями. Радиолокационные станции всепогодны", — пояснил эксперт.

По его словам, только гроза может создавать помехи в работе радиолокационных станций. Все остальное для РЛС не суть важно – ни туман, ни облачность, ни дождь.

"РЛС видит все, как в обычном режиме. И дальше управляет захватом, проработкой, распределением целей между огневыми средствами. Так же огневые средства никаких препятствий в преодолении тумана не имеют. Единственная часть системы ПВО – это ее тактическое звено, которое может быть вооружено зенитными орудиями без радиолокационных прицелов. Именно на эту часть работы ПВО могут повлиять погодные условия", – сказал Жданов.

Напомним, что Великобритания с нового года увеличит поддержку Украины и обещает предоставить дополнительные системы ПВО.

Ранее в Воздушных силах рассказали, что Украина нуждается больше всего в боеприпасах для немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

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Дата публикации
Просмотры
748
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