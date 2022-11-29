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Чи впливають погодні умови на роботу ППО: пояснення експерта

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
482
Час на прочитання
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Чи впливають погодні умови на роботу ППО: пояснення експерта

Фото: defence-ua.com

Жданов розповів про особливості роботи ППО під час негоди.

Погодні умови фактично не впливають на роботу протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у своєму youtube-каналі.

"Системи ППО переважно працюють у спарингу з радіолокаційними станціями. Радіолокаційні станції є всепогодними", – пояснив експерт.

За його словами, лише гроза може створювати перешкоди у роботі радіолокаційних станцій. Все інше для РЛС не має значення – ні туман, ні хмарність, ні дощ.

"РЛС бачить все, як у звичайному режимі. І далі управляє захопленням, опрацюванням, розподіленням цілей між вогневими засобами. Так само вогневі засоби ніяких перешкод у подоланні туману не мають. Єдина частина системи ППО – це її тактична ланка, яка може бути озброєна зенітним озброєнням без радіолокаційних прицілів. Саме на цю частину роботи ППО можуть повпливати погодні умови", – сказав Жданов.

Нагадаємо, що Велика Британія від нового року збільшить підтримку України і обіцяє надати додаткові системи ППО.

Раніше у Повітряних силах розповіли, що Україна потребує найбільше боєприпасів для німецького зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.

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Дата публікації
Перегляди
482
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