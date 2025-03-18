Военный предупредил: слухи о мирных переговорах могут ослабить оборону

Федоренко подчеркнул, что главный приоритет – укрепление украинской армии, а не надежды на дипломатию.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что разговоры о возможном перемирии с РФ серьезно влияют на моральное состояние общества и рекрутинг в Сила обороны Украины.
Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".
По словам Федоренко, такие заявления являются манипуляциями со стороны враждебных сил и тех, кто не понимает реальную ситуацию.
"Это жесткий прием со стороны недругов Украины, а также тех, кто несколько заблудился в политической игре. Это достаточно сильно деморализует гражданское население", — подчеркнул он.
Рекрутинг под угрозой
Федоренко рассказал, что полк "Ахиллес" сейчас проводит активную рекрутинговую кампанию. Однако, по слухам о возможном прекращении войны, некоторые кандидаты отказываются вступать в армию.
“У нас было три случая, когда люди записались на собеседование, а потом попросили отложить его на полтора месяца.
По его мнению, такая нерешительность наносит ущерб обороноспособности Украины, ведь враг продолжает активные штурмовые действия.
Враг не остановится
Федоренко подчеркнул, что любые заявления о возможном перемирии никак не влияют на Россию, которая продолжает реализовывать свои захватнические планы.
"Задача противника не изменилась — уничтожить Украину как государство, разрушить нашу субъектность и ликвидировать каждого, кто считает себя украинцем", — заявил он.
Командир добавил, что у армии нет времени на обсуждение переговоров между Путиным и Трампом, ведь ВСУ сосредоточены на защите страны.
"Мы комплектуемся, ищем ресурсы, учим личный состав, выполняем боевые задания. Нам нужно сделать все возможное, чтобы враг не смог продвинуться вперед", — подытожил он.
Напомним, по словам Алексея Гетьмана, надеяться на мир в ближайшее время не стоит, однако ситуация не безнадежна, ведь над этим работает дипломатия всего мира.
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