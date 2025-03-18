Военный предупредил: слухи о мирных переговорах могут ослабить оборону

Федоренко подчеркнул, что главный приоритет – укрепление украинской армии, а не надежды на дипломатию.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что разговоры о возможном перемирии с РФ серьезно влияют на моральное состояние общества и рекрутинг в Сила обороны Украины.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

По словам Федоренко, такие заявления являются манипуляциями со стороны враждебных сил и тех, кто не понимает реальную ситуацию.

"Это жесткий прием со стороны недругов Украины, а также тех, кто несколько заблудился в политической игре. Это достаточно сильно деморализует гражданское население", — подчеркнул он.

Рекрутинг под угрозой

Федоренко рассказал, что полк "Ахиллес" сейчас проводит активную рекрутинговую кампанию. Однако, по слухам о возможном прекращении войны, некоторые кандидаты отказываются вступать в армию.

“У нас было три случая, когда люди записались на собеседование, а потом попросили отложить его на полтора месяца.

По его мнению, такая нерешительность наносит ущерб обороноспособности Украины, ведь враг продолжает активные штурмовые действия.

Враг не остановится

Федоренко подчеркнул, что любые заявления о возможном перемирии никак не влияют на Россию, которая продолжает реализовывать свои захватнические планы.

"Задача противника не изменилась — уничтожить Украину как государство, разрушить нашу субъектность и ликвидировать каждого, кто считает себя украинцем", — заявил он.

Командир добавил, что у армии нет времени на обсуждение переговоров между Путиным и Трампом, ведь ВСУ сосредоточены на защите страны.

"Мы комплектуемся, ищем ресурсы, учим личный состав, выполняем боевые задания. Нам нужно сделать все возможное, чтобы враг не смог продвинуться вперед", — подытожил он.

Напомним, по словам Алексея Гетьмана, надеяться на мир в ближайшее время не стоит, однако ситуация не безнадежна, ведь над этим работает дипломатия всего мира.

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