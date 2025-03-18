Військовий попередив: чутки про мирні переговори можуть послабити оборону

Федоренко наголосив, що головний пріоритет – зміцнення української армії, а не надії на дипломатію.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко заявив, що розмови про можливе перемир’я з РФ серйозно впливають на моральний стан суспільства та рекрутинг до Сил оборони України.

Про це він розповів в ефірі “Еспресо”.

За словами Федоренка, такі заяви є маніпуляціями з боку ворожих сил та тих, хто не розуміє реальної ситуації.

“Це жорсткий прийом з боку недругів України, а також тих, хто дещо заблудилися в політичній грі. Це достатньо сильно деморалізує цивільне населення”, – наголосив він.

Рекрутинг під загрозою

Федоренко розповів, що полк “Ахіллес” зараз проводить активну рекрутингову кампанію. Однак, через чутки про можливе припинення війни, деякі кандидати відмовляються вступати до війська.

“У нас було три випадки, коли люди записалися на співбесіду, а потім попросили відкласти її на півтора місяці. Вони вважають, що за цей час війна може завершитися, тож не хочуть змінювати своє життя”, – пояснив він.

На його думку, така нерішучість шкодить обороноздатності України, адже ворог продовжує активні штурмові дії.

Ворог не зупиниться

Федоренко підкреслив, що будь-які заяви про можливе перемир’я ніяк не впливають на Росію, яка продовжує реалізовувати свої загарбницькі плани.

“Завдання противника не змінилося – знищити Україну як державу, зруйнувати нашу суб’єктність і ліквідувати кожного, хто вважає себе українцем”, – заявив він.

Командир додав, що в армії немає часу на обговорення переговорів між Путіним і Трампом, адже ЗСУ зосереджені на захисті країни.

“Ми комплектуємося, шукаємо ресурси, навчаємо особовий склад, виконуємо бойові завдання. Нам потрібно зробити все можливе, щоб ворог не зміг просунутися вперед”, – підсумував він.

Нагадаємо, за словами Олексія Гетьмана, сподіватися на мир найближчим часом не варто, проте ситуація не безнадійна, адже над цим працює дипломатія всього світу.

Читайте також: