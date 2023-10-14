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Возле Авдеевки воины 110-й ОМБр символически приняли присягу УПА – мощное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
608
Время на прочтение
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Возле Авдеевки воины 110-й ОМБр символически приняли присягу УПА – мощное видео

Воины 110-й ОМБр символически приняли присягу УПА/Фото: скриншот

Военные ВСУ символически приняли присягу Украинской Повстанческой Армии.

Возле Авдеевки 14 октября воины 110-й отдельной механизированной бригады символически приняли присягу Украинской Повстанческой Армии.

Видео опубликовала пресс-служба 110-й ОМБр.

Там отметили, что украинцы снова с оружием в руках отстаивают нашу страну. И снова сражаются с тем же врагом, что и наши деды-прадеды.

"Я воин Украинской повстанческой армии, взяв в руки оружие, торжественно клянусь своей честью и совестью перед Великим Народом Украинским, перед Святой землей украинской, перед пролитой кровью всех лучших Сыновей Украины и перед Высшим Политическим Проводом Народа Украинского: бороться за полное вызволение украинских земель и украинского народа от захватчиков и обрести Украинское Самостоятельное Соборное Государство"..., — произнесли военные Вооруженных сил Украины текст присяги воина УПА.

Напомним, оккупанты установили новую дату выхода на админграницы Донбасса.

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Дата публикации
Просмотры
608
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