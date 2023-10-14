Возле Авдеевки воины 110-й ОМБр символически приняли присягу УПА – мощное видео

Военные ВСУ символически приняли присягу Украинской Повстанческой Армии.
Возле Авдеевки 14 октября воины 110-й отдельной механизированной бригады символически приняли присягу Украинской Повстанческой Армии.
Видео опубликовала пресс-служба 110-й ОМБр.
Там отметили, что украинцы снова с оружием в руках отстаивают нашу страну. И снова сражаются с тем же врагом, что и наши деды-прадеды.
"Я воин Украинской повстанческой армии, взяв в руки оружие, торжественно клянусь своей честью и совестью перед Великим Народом Украинским, перед Святой землей украинской, перед пролитой кровью всех лучших Сыновей Украины и перед Высшим Политическим Проводом Народа Украинского: бороться за полное вызволение украинских земель и украинского народа от захватчиков и обрести Украинское Самостоятельное Соборное Государство"..., — произнесли военные Вооруженных сил Украины текст присяги воина УПА.
Напомним, оккупанты установили новую дату выхода на админграницы Донбасса.
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