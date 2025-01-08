Враг ударил по Запорожью: есть жертва, видео последствий

Три человека получили ранения в результате российской атаки на Запорожье.

Российские войска атаковали Запорожье 8 января, а именно ударили по промышленной инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал чиновник в Сети.

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Впоследствии Федоров добавил, что из-за вражеской атаки погиб один человек. Еще три человека получили ранения.

Глава ОВА также опубликовал видео с последствиями атаки. На кадрах видны охваченные огнем автомобили и поврежденный трамвай.

Россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье.

Напомним, в ночь на 8 января армия РФ атаковала регионы Украины 62 беспилотниками разных типов.

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