ВСУ грозит полуокружение на Донетчине: эксперт назвал, где опасность

Угрожающая для украинских войск ситуация сложилась в районе Великой Новоселки. Есть тенденция к обострению.

Украинским войскам грозит полуокружение возле Великой Новоселки в Донецкой области. Российские оккупанты взяли под контроль две из трех дорог, ведущих в город.

Об этом военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире "Суспильного".

Эксперт заявил о сложной ситуации на фронте. Это обусловлено тем, что российская армия имеет возможность проводить наступательные действия одновременно на нескольких участках.

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Ключевыми на фронте являются Кураховское и Покровское направления, но сейчас очень опасной становится ситуация вокруг Великой Новоселки, Нового Комара. Там ВСУ грозит полуокружение.

"Именно там враг пытается создать полуокружение с помощью оккупации этого населенного пункта, нашего гарнизона, который защищает ныне Великую Новоселку. На самом деле очень тревожная тенденция. Очевидно, что враг не остановится на этом участке фронта, будет двигаться дальше в направлении Запорожской области", — рассказал Селезнев.

Он также объяснил свою оценку, почему ситуация угрожающая и даже имеет тенденцию к критической.

"Из трех дорог, которые идут в направлении Великой Новоселки, две уже находятся под контролем российских оккупантов. И если тенденции будут такими и дальше, то есть риск попадания в оперативное полуокружение нашего гарнизона в районе этого населенного пункта", — рассказал эксперт, отметив, что это "очень опасно".

Напомним, аналитики Deep State сообщали, что 1 декабря оккупанты штурмовали село Новый Комар возле Великой Новоселки. Враг находится в селе и "по нему осуществляется огневое воздействие".

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