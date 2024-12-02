ЗСУ загрожує напівоточення на Донеччині: експерт назвав, де є небезпека

Загрозлива для українських військ ситуація склалася у районі Великої Новосілки. Є тенденція до загострення.

Українським військам загрожує напівоточення біля Великої Новосілки у Донецькій області. Російські окупанти взяли під контроль дві з трьох доріг, які ведуть до міста.

Про це військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив у ефірі "Суспільного".

Експерт заявив про складну ситуацію на фронті. Це зумовлено тим, що російська армія має змогу активно проводити наступальні дії одночасно на кількох ділянках.

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Ключовими на фронті є Курахівський та Покровський напрямки, але зараз дуже небезпечною стає ситуація навколо Великої Новосілки, Нового Комара. Там ЗСУ загрожує напівоточення.

"Саме там ворог намагається створити напівоточення за допомогою окупації цього населеного пункту, нашого гарнізону, який боронить нині Велику Новосілку. Насправді дуже тривожна тенденція. Очевидно, що ворог не зупиниться на цій ділянці фронту, буде рухатись далі в напрямку Запорізької області", – розповів Селезньов.

Він також пояснив свою оцінку, чому ситуація загрозлива і навіть має тенденцію до критичної.

"З трьох доріг, які йшли в напрямку Великої Новосілки, дві вже перебувають під контролем російських окупантів. І якщо тенденції будуть такі й надалі, то є ризик потрапляння в оперативне напівоточення нашого гарнізону в районі цього населеного пункту", – розповів експерт, зазначивши, що це "дуже небезпечно".

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомляли, що 1 грудня окупанти штурмували село Новий Комар біля Великої Новосілки. Ворог перебуває в селі і "по ньому здійснюється вогневий вплив".

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