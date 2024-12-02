Генерал заявив про вирішальний момент на фронті: чи варто Україні хвилюватися

Росія намагається захопити Донеччину та Луганщину до Нового року. Водночас українські війська готують контрудари на Курахівському напрямку.

На фронті настав критичний момент, коли вирішується, чи зможуть російські війська просунутися далі. Однак очевидно, що ворог не в змозі одночасно атакувати на п’яти-семи ключових напрямках і ще на чотирьох-п’яти додаткових.

Про це генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів у ефірі телеканалу "FREEДОМ".

Маломуж розповів про плани ворога і висловив думку, що на фронті настав вирішальний момент.

"Ми говоримо сьогодні про вирішальну ситуацію, оскільки ворог задіяв усі ресурси, включаючи додаткові резерви – не лише російські, але й північнокорейські. Тому що намагається до Нового року розв’язати завдання захоплення Донецької та Луганської областей та спроби підготувати нові наступальні операції на Дніпропетровський та Запорізький напрямки", – сказав генерал.

Ситуація на Курахівському напрямку

Він звернув увагу, що своєю чергою українські війська активно проводять контроперації задля послаблення російської армії, зокрема на Курахівському напрямку. На думку Маломужа, цей напрямок є надзвичайно важливим у нинішньому протистоянні.

Він також зазначив, що у найгарячіших точках ЗСУ тримають не лише оборону, а й проводять маневрування. У деяких випадках захисники відходять на нові позиції, створюючи укріпрайони. Це дозволяє зберегти життя військових та значно посилити втрати ворога. Так, за словами ексголови СЗР, щоденні втрати російської армії сягають 1500 – 1800 бійців. Ці втрати є суттєвими, хоча Росія поки що їх ігнорує.

"Але хочу зазначити, що сили він (ворог – ред.) у будь-якому випадку розосереджує, і тримати 5-7 основних, ще 4-5 додаткових напрямків практично неможливо", – заявив генерал.

Важку ситуацію для українських військ на Курахівському напрямку Маломуж пояснив тим, що Росія максимально сконцентрувала зусилля на оточенні усього Покровського сектора, вийшовши з флангів. Ворог активно нарощує чисельність військ і намагається зайняти нові позиції, однак українські сили готують удари з тилу та флангів, щоб зірвати російські плани.

"Зараз підготовлено додаткові ресурси, і вже про це сказав головнокомандувач ЗСУ Сирський, що найближчими днями будуть посилені позиції", – сказав ексголова СЗР.

Ситуація на Покровському напрямку

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Водночас на Покровському напрямку наступ окупантів значно сповільнився, і підстав для паніки немає.

"Той формат, який був основним у плані наступу, вже загальмувався. Ми знищили кілька сотень супротивників саме у цьому секторі. Це одне із завдань – знищувати передові резерви, ще боєздатні частини", – сказав Маломуж.

Він додав, що щоденні втрати ворога стягають по 1700 військових, і поповнювати їх практично неможливо. Для системного поповнення потрібна велика мобілізація, яку президент РФ Володимир Путін поки що не проводить. Тому, за словами генерала, інші ділянки вже послаблені, хоча ворог ще намагається захопити, наприклад, Часів Яр.

До слова, на думку керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, якщо ворогу вдасться захопити Курахове, він може сконцентрувати всі свої сили та резерви для захоплення Покровська. Однак російська армія зараз зазнає величезних втрат.

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