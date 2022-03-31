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ВСУ освободили два населенных пункта на Черниговщине

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ВСУ освободили два населенных пункта на Черниговщине

Оперативное командование "Север"

Населённые пункты были освобождены подразделениями оперативного командования "Север".

Подразделения оперативного командования "Север" освободили от войск РФ два населенных пункта в Черниговской области — Слобода и Лукашевка.

Об этом оперативное командование "Север" сообщает в Facebook.

"Продолжаются меры по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами" и помощи местным жителям, которые были в оккупации", — говорится в сообщении.

Оперативное командование
Оперативное командование "Север"

Напомним, ВСУ освободили от оккупантов 5 населенных пунктов в Запорожской области.

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