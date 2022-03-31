ВСУ освободили два населенных пункта на Черниговщине

ВСУ освободили два населенных пункта на Черниговщине

Населённые пункты были освобождены подразделениями оперативного командования "Север".

Подразделения оперативного командования "Север" освободили от войск РФ два населенных пункта в Черниговской области — Слобода и Лукашевка.

Об этом оперативное командование "Север" сообщает в Facebook.

"Продолжаются меры по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами" и помощи местным жителям, которые были в оккупации", — говорится в сообщении.

Оперативное командование "Север"

Напомним, ВСУ освободили от оккупантов 5 населенных пунктов в Запорожской области.

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