ЗСУ звільнили два населених пункти на Чернігівщині

ЗСУ звільнили два населених пункти на Чернігівщині

Населені пункти звільнені підрозділами оперативного командування "Північ".

Підрозділи оперативного командування "Північ" звільнили від військ РФ два населених пункти в Чернігівської області – Слобода та Лукашівка.

Про це оперативне командування "Північ" повідомляє у Facebook.

"Тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянами" та допомоги місцевим жителям, які були в окупації", - йдеться у дописі.

Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від окупантів 5 населених пунктів у Запорізькій області.

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