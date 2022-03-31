ЗСУ звільнили два населених пункти на Чернігівщині

Населені пункти звільнені підрозділами оперативного командування "Північ".
Підрозділи оперативного командування "Північ" звільнили від військ РФ два населених пункти в Чернігівської області – Слобода та Лукашівка.
Про це оперативне командування "Північ" повідомляє у Facebook.
"Тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянами" та допомоги місцевим жителям, які були в окупації", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили від окупантів 5 населених пунктів у Запорізькій області.
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