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ЗСУ звільнили два населених пункти на Чернігівщині

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ЗСУ звільнили два населених пункти на Чернігівщині

Оперативне командування "Північ"

Населені пункти звільнені підрозділами оперативного командування "Північ".

Підрозділи оперативного командування "Північ" звільнили від військ РФ два населених пункти в Чернігівської області – Слобода та Лукашівка.

Про це оперативне командування "Північ" повідомляє у Facebook. 

"Тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянами" та допомоги місцевим жителям, які були в окупації", - йдеться у дописі.

Оперативне командування
Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від окупантів 5 населених пунктів у Запорізькій області.

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