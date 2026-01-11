ТСН в социальных сетях

ВСУ ударили по установкам ЛУКОЙЛа в Каспийском море — Генштаб (фото)

В Каспийском море ВСУ нанесли удар по нефтедобыче ЛУКОЙЛу, питающему армию РФ. Плюс уничтожение ЗРК в Луганске и складов Херсонской области.

ВСУ ударили по установкам ЛУКОЙЛа в Каспийском море — Генштаб (фото)

Поражены буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО противника / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины нанесли удары по трем буровым установкам компании «ЛУКойл» в Каспийском море: месторождения им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина и им. В. Грайфера. Эти объекты обеспечивают горючим российские оккупационные силы.

Об этом говорится в сообщении Генштаба 11 января.

«В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала агрессора, подразделениями Сил обороны Украины поражены три буровых установки корпорации „ЛУКойл“ в акватории Каспийского моря», — говорится в сообщении.

Силы обороны Украины нанесли удары по трем буровым установкам компании Лукойл / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины нанесли удары по трем буровым установкам компании Лукойл / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Попадание зафиксировано, масштабы повреждений устанавливаются.

Более того, в районе села Бараничево (временно оккупированная Луганщина) была уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук-М3» — системы противовоздушной обороны средней дальности для перехвата авиационных целей. Предварительно подтверждены попадания и детонации.

Еще один удар пришелся на состав материально-технического обеспечения 49-й армии врага вблизи Новотроицкого (Херсонская область). Это направлено на подрыв логистики и боевой готовности противника.

Силы обороны Украины методически сокращают экономические и наступательные возможности российских захватчиков. Удары направлены исключительно на объекты, задействованные в агрессии против Украины.

Ранее Силы обороны поразили нефтебазу в Волгоградской области. Генштаб ВСУ сообщил об успешных ударах по целям врага.

В ночь на 10 января нанесли поражение по нефтебазе в Российской Федерации, а также по ряду военных целей российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины.

