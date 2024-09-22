ВСУ уничтожили 2000 тонн боеприпасов РФ в Торопке: детали

Два дня после подрыва крупного арсенала в Торопце на западе России, дроны ВСУ снова атаковали этот объект, а также нанесли удар по Тихорецку на юге страны-агрессорки. Вероятно, для этих атак Украина использует реактивную ракету-дрон "Паляница", хотя подтверждений пока нет.

Об этом пишет издание Forbes.

На складе в Торопце находились большие запасы стрелкового оружия, минометных снарядов, артиллерийских ракет и баллистических ракет большой дальности, среди которых были "Искандеры" и северокорейские KN-23. Состав в Тихорецке является одним из трех крупнейших объектов для хранения боеприпасов и играет важную роль в снабжении материально-техническими средствами для российских войск.

По оценкам Генштаба, при ударе на складе в Торопце находилось около 2000 тонн боеприпасов, включая северокорейские снаряды. Взрывы вызвали локальные землетрясения и были видны из космоса, что свидетельствует об их мощности.

Эти удары указывают на изменения в украинской стратегии, направленной на глубокие атаки по стратегическим объектам России. Киев раньше просил западных союзников разрешить использование определенных ракет, но безуспешно. Теперь украинцы активизировали производство собственных дронов и ракет, что позволяет атаковать цели в России без получения разрешения.

Последние удары оказались более разрушительными по сравнению с предыдущими, указывая на использование нового оружия. Российские военные сообщили о звуках реактивных двигателей перед взрывами, что, вероятно, свидетельствует об использовании новой ракеты "Паляница". Эта ракета, разработанная совместно с чешской компанией, имеет значительную мощность и способна поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров. "Паляница" является более дешевой в производстве альтернативой крылатой ракете "Нептун", позволяющей производить их в больших количествах.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БпЛА атаковали состав боеприпасов. Там возник мощный пожар. Огонь и черный дым были видны в нескольких сотнях метров. В 2018 году в городе был выстроен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.