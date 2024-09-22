ЗСУ знищили 2000 тонн боєприпасів РФ у Торопці: деталі

Два дні після підриву великого арсеналу в Торопці на заході Росії, дрони ЗСУ знову атакували цей об'єкт, а також здійснили удар по Тихорецьку на півдні країни-агресорки. Ймовірно, для цих атак Україна використовує реактивну ракету-дрон "Паляниця", хоча підтверджень цього наразі немає.

Про це пише видання Forbes.

На складі в Торопці знаходилися великі запаси стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських ракет та балістичних ракет великої дальності, серед яких були російські "Іскандери" і північнокорейські KN-23. Склад у Тихорецьку є одним із трьох найбільших об'єктів для зберігання боєприпасів і відіграє важливу роль у постачанні матеріально-технічних засобів для російських військ.

За оцінками Генштабу, під час удару на складі в Торопці знаходилось близько 2000 тонн боєприпасів, у тому числі північнокорейських снарядів. Вибухи викликали локальні землетруси та були видні з космосу, що свідчить про їхню потужність.

Ці удари вказують на зміни в українській стратегії, спрямованій на глибокі атаки по стратегічних об'єктах у Росії. Київ раніше просив західних союзників дозволити використання певних ракет, проте безуспішно. Тепер українці активізували виробництво власних дронів і ракет, що дозволяє їм атакувати цілі в Росії без отримання дозволу.

Останні удари виявилися більш руйнівними порівняно з попередніми, вказуючи на використання нової зброї. Російські військові повідомили про звуки реактивних двигунів перед вибухами, що ймовірно свідчить про використання нової ракети "Паляниця". Ця ракета, яка була розроблена спільно з чеською компанією, має значну потужність і здатна вражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів. "Паляниця" є дешевшою у виробництві альтернативою крилатій ракеті "Нептун", що дозволяє виготовляти їх у більших кількостях.

Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії БпЛА атакували склад боєприпасів. Там виникла потужна пожежа. Вогонь і чорний дим було видно за кількасот метрів. 2018 року в місті було збудовано арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.