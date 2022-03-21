Вся семья Ады Роговцевой приобщилась к победе: они среди добровольцев и волонтеров

Актриса рассказала ТСН, как ее семья защищает независимость Украины.

Муж и сын дочери Роговцевой – добровольцы. Второй сын, жена, и невестка – волонтеры, а мама заботится о бойцах, молится за Украину и остается в столице. Все это о семье – герое Украины – актрисе Аде Роговцевой.

«Я все время вижу, как они стоят так вокруг Украины, поэтому мне кажется, нужно время, чтобы их уничтожить, или испугать, чтобы они ушли. Сейчас я вся гнев, злоба и ненависть. Любовь не боится ненависти, злобы, любовь всепобеждена. Я не могу смотреть когда разрушают роддомы, больницы и университеты, школы, когда разрушаются театры, не могу, у меня закипает гнев и я верю в победу, как каждый из нас, мы должны победить, у нас нет выбора», — говорит Роговцева .

Также читайте ВСУ остановили врага в направлении Броваров: оккупанты понесли значительные потери

«У меня здесь дети, у меня здесь Катя, работающая волонтером, внук в обороне и зять парамедик в обороне, ну как я их брошу? И что? И мне будет где-нибудь хорошо? И я буду безопасен? Как?», – добавляет она.

«Мама сказала: я никуда не уеду. Если нужно, мы будем партизанить, мы выбрали свой путь, наши дети с малишей здесь, в Киеве и все работают. Ада с утра до ночи делает свою маленькую и большую работу», — добавляет дочь Катя актрисы.

«Постирала, покормила, поцеловала, перекрестила, приходят после задания и говорят, что если бы не благословили, то может бы нас и поубивало», — говорит Роговцева.

«Я не могу быть в подвале ни одной ночи, меня иногда Катя затягивает, когда опасно, я захлебываюсь, у нас неплохой подвал, так повезло, там можно сесть, прилечь и нас немного, а моя из Конотопа приятельница, очень близкий человек, говорит, я научилась спать стоя и там можно только стоять и вода, и горячие трубы, и мамы с детками стоя спящие, я не могу в этом подвале быть. Я в 44 году сидела в погребе. В Глухове мы были в оккупации, мне было 5 лет или 6 и я помню, знаю, что это такое, сидеть в погребе, когда бомбят и летели бомбы, а мы та прятались. Я ненавижу, я проклинаю их за то, что люди сидят по подвалам, куда загнали этот гордый народ, свободный народ», — добавляет артистка.

«Мотя вырос с нами и случайно, но в 8 лет попал на нули, Мотя знает, как вести себя на блокпостах, Мотя был на базах образцовых, у Моте была война приручена как пес, куда-то рычавший, а к нему был добр. Мужчины разобрали Мотины игрушки, муж просил какие-то подсумки, какие-то плитоноски. В конце концов у меня ребята первыми с чем ушли, это Мотиными вещами. Мотя отдал отцу нож, который ему военные подарили. Меня радует, что Мотя иногда имеет возможность поиграть на фортепиано бойцам», — рассказывает дочь Роговцевой.

Как семья актрисы Ады Роговцевой защищает Украину на фронте и волонтерит

«Когда я похоронила сына, то мне стало ничего не страшно вообще, потому что теряющая сына мама она уже ничего не боится», — утверждает Роговцева.

«Мы хоронили Пашу Ли. Пришел на эту землю ангел, раскрыл свои крылья и обнимал весь мир, и его интересовал весь цвет. Сколько он подарил добра, а теперь его убили. Наша сцена кончается тем, что он стоит, тянет руки, просит, чтобы ему помогли, а я подхожу сзади и обнимаю, головочку его держу», — рассказывает актриса о молодом актере, погибшем во время обороны Киева.

«Вот моя золотая Катя, она родилась мужественным ребенком, выросла в мужественную женщину, она умнее меня, она сильнее меня – сердце болит, потому что ребенок, но он человек хороший. Моей Кате 50 лет, моей маленькой дочери, моему котику, ей 50 лет», — рассказывает Роговцева о дочери.

«Украина в Украине. Тогда будет перспектива у моего сына меньшего, тогда будет жив мой старший, тогда будет жив мой муж. Мы для этого родились на свет», – так свои пожелания на юбилей описывает дочь Роговцевой.

Читайте также:

Берлинский концерт в поддержку Украины украинцы назвали пропагандой и устроили альтернативную акцию

Маму с младенцем с обложки ТИМЕ отыскал их спаситель, а они поехали благодарить родителей бойца

В Киеве запустили электричку между левым и правым берегами