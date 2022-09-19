"Выборы без выбора": Гайдай объяснил, зачем оккупантам псевдореферендум на Донбассе

По его словам, Кремль хочет незаконно "присоединить" регион к РФ, сказать, что, мол, Украина напала на Россию и провести общую мобилизацию.

Псевдореферендум в новооккупированных районах Луганской области нужен оккупантам только для объявления общей мобилизации в России.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты снова заговорили о "выборах без выбора", потому что ВСУ загнали их в тупик.

"Орки хотят наскоро слепить результаты "референдума" о присоединении к РФ. Сказать, что Украина напала на Россию и провести всеобщую мобилизацию. Но это им не поможет и ничего не изменит, деоккупация наших территорий неизбежна", – пояснил Гайдай.

Глава ОВА отметил, что у Кремля сейчас огромные проблемы с мобилизацией, ведь набрать необходимое количество людей на войну с Украиной они просто не могут. И об этом даже свидетельствуют массовые вербовки в российских тюрьмах.

Ранее у Зеленского отреагировали на "референдумы" в Донецкой и Луганской областях.

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