"Вибори без вибору": Гайдай пояснив, навіщо окупантам псевдореферендум на Донбасі

За його словами, Кремль хоче незаконно "приєднати" регіон до РФ, сказати, що, мовляв, Україна напала на Росію і провести загальну мобілізацію.

Псевдореферендум у новоокупованих районах Луганщини потрібен окупантам лише для оголошення загальної мобілізації в Росії.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти знову заговорили про "вибори без вибору", бо ЗСУ загнали їх у глухий кут.

"Орки хочуть нашвидкуруч зліпити результати "референдуму" про приєднання до РФ. Сказати, що Україна напала на Росію і провести загальну мобілізацію. Але це їм не допоможе і нічого не змінить, деокупація наших територій неминуча", – пояснив Гайдай.

Голова ОВА відзначив, що у Кремля зараз величезні проблеми з мобілізацією, адже набрати необхідну кількість людей на війну з Україною вони просто не можуть. І про це навіть свідчать масові вербування у російських в'язницях.

Раніше у Зеленського відреагували на "референдуми" на Донеччині та Луганщині.

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