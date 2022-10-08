Взрывы в Одесской области: ПВО сбила российский беспилотник

В Одесской области в субботу, 8 октября, раздались взрывы. Там украинская ПВО сбила очередной российский беспилотник.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

Взрывы в Одесской области раздались 8 октября после обеда. Впоследствии оказалось, что Украину раз атаковали российские беспилотники. Однако противовоздушная оборона сбила их дрон.

Пока официально не известно, какими именно беспилотниками Россия пыталась атаковать Одесщину.

Россия все чаще атакует Украину дронами

Российские оккупанты в последнее время экономят точные ракеты, которых у них вероятно осталось не так уж и много. Поэтому россияне все чаще запускают по Украине иранские дроны. Хотя сам Иран упорно отрицает тот факт, что их страна передала оккупационной армии РФ свои беспилотники.

В частности, 7 октября стало известно, что Россия в очередной раз атаковала Николаевскую и Одесскую области дронами Shahed-136. К счастью, все беспилотники сбили украинские ПВО.

Запускали россияне свои дроны 7 октября также и по Запорожью. Там из-за атак оккупантов ранен один человек.

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