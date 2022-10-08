Вибухи в Одеській області: ППО збила російський безпілотник

В Одеській області в суботу, 8 жовтня, пролунали вибухи. Там українська ППО збила черговий російський безпілотник.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

Вибухи в Одеській області пролунали 8 жовтня після обіду. Згодом виявилось, що Україну вкотре атакували російські безпілотники. Проте протиповітряна оборона збила російський дрон.

Наразі офіційно не відомо, якими саме безпілотниками Росія намагалась атакувати Одещину.

Росія все частіше атакує Україну дронами

Російські окупанти останнім часом економлять точні ракети, яких у них ймовірно залишилось не так вже і багато. А тому росіяни все частіше запускають по України іранські дрони. Хоча сам Іран вперто заперечує той факт, що їхня країна передала окупаційній армії РФ свої безпілотники.

Зокрема, 7 жовтня стало відомо, що Росія вкотре атакувала Миколаївську та Одеську області дронами Shahed-136. На щастя, усі безпілотники збила українська ППО.

Запускали росіяни свої дрони 7 жовтня також і по Запоріжжю. Там через атаки окупантів поранена одна людина.

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