Взрывы в Запорожье: власти сообщили о попадании ракеты

По предварительным данным, известно об одном пострадавшем человеке.
Во время крайней воздушной тревоги Россия нанесла ракетный удар предварительно "Искандером" по территории предприятия в одном из районов Запорожья.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"В 08:51, во время воздушной тревоги, враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. Пока тип ракеты уточняется. Предварительно — одна из модификаций баллистической ракеты "Искандер", — проинформировал глава области.
По предварительным данным, известно об одном пострадавшем человеке, который получил легкие ранения.
Малашко добавил, что от взрывной волны повреждение получил один из магазинов, расположенных рядом с местом удара.
Напомним, утром 28 ноября в Запорожье прогремели взрывы.
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