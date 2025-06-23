«Заканчиваются деньги»: Россия начала сокращать выплаты военным

Войска русских захватчиков / © Associated Press

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У РФ все еще остаются средства для продолжения войны, но уже заметны признаки экономического истощения.

Об этом в эфире Эспрессо заявил экономист и главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс.

«Во-первых, накопленные резервы все еще есть. Да, их мало, но они все еще есть. Во-вторых, русская экономика работает. Санкции налагали страны Запада, но не страны глобального Юга. А они занимают значительную часть мировой экономики», — пояснил он.

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По словам Уса, на сегодняшний день Большая семерка контролирует лишь 40% мировой экономики.

«Нормальные контакты РФ и стран глобального Юга позволяют функционировать. Но все еще деньги есть, чтобы по крайней мере воевать, но и здесь есть определенное сокращение. Не секрет, что сейчас сокращают выплаты по контрактам в России. Поэтому это первые колокольчики того, что там скоро будут большие проблемы», — подчеркнул экономист.

Ранее сообщалось, что президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар заявил, что российская экономика пока не демонстрирует признаков полного краха, хотя гражданский сектор постепенно ослабевает.

Мы ранее информировали, что по данным украинской разведки, российская оккупационная армия сейчас находится в ужасном состоянии, гораздо хуже, чем год назад.

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