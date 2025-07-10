Зеленский назвал двух союзников Путина — и предупредил об надвигающейся угрозе

Владимир Зеленский. / © t.me/kyivoda

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Президент Владимир Зеленский во время брифинга призвал международных партнеров усилить поддержку Украины в энергетическом секторе и обороне, отметив необходимость результатов, изменяющих жизнь людей уже сейчас.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме.

"Давайте также сфокусируемся на энергетике. У Путина только два реальных союзника — террор и зима. Мы должны соответствовать обоим", — сказал глава государства.

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Президент поблагодарил всех, кто уже помогает Украине, и призвал к сосредоточенной ежедневной работе ради достижения общих целей.

"Мы все должны продолжать давление на Россию. Все должны работать над обороной, чтобы могли принести реальное прекращение огня как можно скорее", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, важно, чтобы украинские дроны поступали в общие арсеналы союзников, а новейшие технологии работали не только на поле боя, но и на восстановление страны.

Президент также подчеркнул, что Украина уже сегодня должна создавать и реализовывать надежный план восстановления, чтобы обеспечить возвращение украинцев домой:

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"Чтобы наши дети и люди возвращались домой".

Кроме того, президент Украины рассказал, получает ли сигналы от России относительно стремления мира.