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Зеленский назвал двух союзников Путина — и предупредил об надвигающейся угрозе
Зеленский заявил, что Путин рассчитывает на террор и зиму, как своих главных союзников в войне.
Президент Владимир Зеленский во время брифинга призвал международных партнеров усилить поддержку Украины в энергетическом секторе и обороне, отметив необходимость результатов, изменяющих жизнь людей уже сейчас.
Об этом Зеленский сказал во время выступления на конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме.
"Давайте также сфокусируемся на энергетике. У Путина только два реальных союзника — террор и зима. Мы должны соответствовать обоим", — сказал глава государства.
Президент поблагодарил всех, кто уже помогает Украине, и призвал к сосредоточенной ежедневной работе ради достижения общих целей.
"Мы все должны продолжать давление на Россию. Все должны работать над обороной, чтобы могли принести реальное прекращение огня как можно скорее", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, важно, чтобы украинские дроны поступали в общие арсеналы союзников, а новейшие технологии работали не только на поле боя, но и на восстановление страны.
Президент также подчеркнул, что Украина уже сегодня должна создавать и реализовывать надежный план восстановления, чтобы обеспечить возвращение украинцев домой:
"Чтобы наши дети и люди возвращались домой".
Кроме того, президент Украины рассказал, получает ли сигналы от России относительно стремления мира.