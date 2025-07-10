В Одессе мать с дочерью работали на РФ: какие задачи они выполняли

Подозреваемые в поджогах / © СБУ

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В Одессе Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачили 13-летнюю девушку и ее 58-летнюю мать, которые выполняли задания российских спецслужб.

Об этом сообщила СБУ.

По данным следствия, подростка завербовали через один из мессенджеров. Девочка согласовывала с куратором объекты для поджога, а после выполнения заданий присылала отчеты в видеоформате. В начале июля девушка подожгла релейный шкаф на объекте Укрзализныци, а вскоре получила новое указание — уничтожить автомобиль Volkswagen военной, который использовался для перевозки раненых. К этой акции она привлекла собственную мать.

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«Вместо того, чтобы отговорить дочь, женщина согласилась на преступление. Ночью родственники аналогичным образом подожгли в областном центре выбранное транспортное средство», — говорится в сообщении.

Женщине уже сообщено о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Девушка передана органам опеки — в отношении нее могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

Сожженный релейный шкаф / © СБУ

Сожженная машина / © СБУ

Напомним, в Киеве СБУ задержала китайских шпионов, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет «Нептун».

Также мы писали, что Службы безопасности Украины задержала в Харькове 22-летнего работника аграрного предприятия, который передавал российским спецслужбам координаты позиций Сил обороны

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