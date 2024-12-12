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Зеленский посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении (видео)

Зеленский посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский на Запорожском направлении / Фото: Офис президента Украины

Президент посетил дивизион HIMARS, бойцы которого защищают от врага Запорожье и Донетчину.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Запорожской области, где посетил бойцов 27-й реактивной артиллерийской бригады.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

Зеленский поздравил защитников с Днем Сухопутных войск и недавним Днем ракетных войск и артиллерии, а также отметил их наградами.

"Запорожье. Наши воины из 27-й реактивной артиллерийской бригады. Дивизион HIMARS. Ребята работают над защитой нашего Запорожья и Донетчины от оккупанта", – говорится в сообщении президента.

Он поблагодарил военных за службу, защиту государства и людей.

"Пусть HIMARS не подводят, пусть бьют вражеские цели", – пожелал глава государства.

Как отметили в Офисе президента, именно 27-я бригада первой в Украине получила системы HIMARS и сейчас обеспечивает артиллерийскую поддержку обороны Запорожской и Донецкой областей.

В ОП добавили, что Зеленский заслушал доклад командующего ОГВ "Таврия" Геннадия Шаповалова о выполненных операциях, в том числе с использованием дальнобойных средств, особенностях применения систем HIMARS и динамике поставок боеприпасов к ним.

Зеленский побывал на фронте на Запорожье

Зеленский побывал на фронте на Запорожье

Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил об активизации российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Враг готовится к штурмовым действиям.

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