Зеленский рассказал о результатах визита в Польшу: "Он был действительно содержательным"

Президент Владимир Зеленский вернулся из Польши в Киев и рассказал о результатах своего визита. Он отметил, что темой разговоров была оборона Украины.

Об этом он сказал 6 апреля под обращение к украинцам.

Зеленский рассказал, что он в Киеве провел много совещаний по подготовке будущих мероприятий.

"Провел совещание с главой правительства Шмыгалем. Больше по текущим вопросам. Координация государственных шагов, решений. Совещание по ситуации с безопасностью, работы правоохранительных органов. Наша международная повестка дня - подготовка встреч, переговоров, обращений. Как и всегда - был на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой", - пояснил Зеленский.

Также президент рассказал подробности своего визита в Польшу, подчеркнув, что основной темой было вооружение, необходимое Украине.

"Именно оборона - оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые оборонные системы для Украины. И я благодарю Польшу, благодарю наших партнеров за то, что этот визит стал действительно содержательным. Отдельно хочу отметить встречу, которая состоялась уже очень поздно вечером вчера, почти ночью. Встреча с мэрами польских городов, городов-спасителей для Украины и украинцев. Жешув, Перемышль, Люблин и Хелм. Встретились мы с ними именно в Хелме - вместе с господином премьер-министром Польши Моравецким", - сказал Зеленский.

Зеленский за 6 апреля: только из Польши - и куча совещаний в Киеве

Президент подчеркнул, что он поблагодарил все общество городов-спасителей за помощь украинцам в первые дни войны.

"Каждому и каждой, кто помогал украинцам, кто реально доказал в первые же дни полномасштабной войны, что между украинскими и польскими сердцами нет никаких барьеров, границ, преград. Украина умеет быть благодарной. Благодарной за такую солидарность - историческую солидарность", - подчеркнул он.

Украинский лидер также отметил воинов ВСУ, противостоящих российским оккупантам.

"Десантники "Восемьдесятки" и бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады... 30-я отдельная механизированная бригада... Прочность вашей защиты, ребята, и стойкость - все это вдохновляет. Вдохновляет мощно. Вдохновляет мир не сбрасывать обороты в поддержке Украины. Спасибо вам, воины! 35-я и 36-я отдельные бригады морской пехоты, воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь"... Неизменно молодцы. Неизменно стремятся к большему результату. Спасибо! Спасибо подразделению специального назначения 1-го главного центра ГУР, которые воюют в Бахмуте. Молодцы, ребята! Бахмут и Марьинка, Авдеевка и весь наш Донбасс, наш восток, Запорожье и наше Приазовье, наша Херсонщина - я благодарю всех, кто сражается за свободу для нашей страны, за свободу для наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

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