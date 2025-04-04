Зеленский сообщил об успешных действиях ВСУ на территории России

ВСУ на территории России / © ТСН.ua

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Подразделения украинских Вооруженных сил продолжают вести боевые действия на территории государства-агрессора — не только в Курской области РФ.

Об этом сообщил во время общения с журналистами в пятницу, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия очень хочет вытеснить нас полностью из Курской области. Но все понимают, что никакого окружения нет, мы находимся в Курской области. И не только на территории Курской области есть наше присутствие», — подчеркнул он.

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Украинский президент добавил, что российское военно-политическое командование пытается продемонстрировать «победные шаги», учитывая символические для Кремля даты в следующем месяце, то есть так называемый «день победы» 9 мая.

Однако, по словам Зеленского, подразделения ВСУ все еще находятся на территории России, контролируют ситуацию и выполняют важную задачу.

«Мы держим большое количество войск — 64 000 русских на Курском направлении. Это очень серьезная группировка, которая могла бы распространяться и атаковать нас на других направлениях по всей линии фронта», — объяснил он.

Напомним, 3 апреля главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи сообщил, что украинская армия удерживает часть Курской области и закрепилась на оборонных позициях в Белгородской области России.