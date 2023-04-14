Жданов назвал причины, почему Украина пока не может стать ядерным государством

Жданов считает, что у Украины есть ресурсы для изготовления ядерного вооружения.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что у Украины есть ресурсы для изготовления ядерного оружия, однако возникает вопрос финансирования и того, как это воспримут наши западные партнеры.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Мы — не Израиль. Эта страна стала экономически мощным государством, хотя по состоянию на сегодняшний день не существует подтверждений наличия ядерного вооружения в Израиле. Ядерным государством Израиль стал после известной фразы Голды Меир, которая сказала: "У нас нет ядерного оружия, но если будет нужно, мы ее применим". Вот после этих слов Израиль и стал неофициальным членом ядерных государств. Похоже было с Хрущевым во время Карибского кризиса, когда он кричал, что "СССР ракеты производит, как сосиски", — объяснил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что у Украины есть запасы урана для изготовления ядерного вооружения, однако пока это сложно реализовать из-за финансирования и мнения западных союзников.

"У нас есть возможность создать ядерное оружие. Даже уран есть. Все остальное мы можем сделать. Вопрос в политической целесообразности. А оно есть, потому что тогда с нами будут лучше считаться. Но есть еще вопросы финансирования и согласятся ли на это наши союзники. А поэтому здесь много факторов", — сказал эксперт.

Напомним, министр обороны Беларуси Виктор Хренин угрожает, что "при необходимости" страна готова разместить на своей территории стратегическое ядерное оружие. Говорит, что готовят площадки.

Также экс-посол Турции при НАТО Фатих Джейлан считает, что применение Россией ядерного оружия в войне против Украины кардинально изменило бы правила игры.

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