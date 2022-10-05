Жданов рассказал, какое направление обороны россиян – самое уязвимое

Когда Вооруженные силы Украины зайдут в Кременную и Сватов на Луганщине, тогда та линия обороны, которую пытается создать Россия – может не успеть и это было бы для нас очень хорошо.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Есть непроверенная информация, что россияне начали эвакуироваться из Кременной и это уже сродни системе. Российский Генштаб очень сильно боится попасть в окружение", — отметил он.

Жданов считает, что Генштаб РФ ожидает сигнал сверху и как только появляется опасность оцепления – они будут выводить регулярные части.

"Если россияне сбегут с линии обороны на Востоке, то это хороший знак, но следует добавить, что рядом с Лиманом много лесов и может быть непросто его исследовать на предмет остатка российских войск", — добавил эксперт.

Напомним, в Херсонской области ВСУ освободили восемь населенных пунктов.

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