Что вы могли пропустить в автомобильном мире на этой неделе

Что вы могли пропустить в автомобильном мире на этой неделе

Компания BMW на этой неделе удивила своими новостями.

Сейчас темп жизни очень быстрый, постоянно человек получает очень много информации, поэтому не удивительно, если вы могли что-нибудь пропустить.

Для того чтобы вы могли держать "руку на пульсе" автомобильной жизни, ТСН.Авто подготовил для вас подборку топ новостей недели.

Chery Tiggo 2 Pro стал доступен на украинском рынке

Большой клиренс, красивый дизайн, современный салон и многое другое. Особое внимание китайские инженеры уделили силовым агрегатам. Двигатель и коробку передач переделали, но они так и остались надежными и экономичными.

Названы марки авто, по которым чаще встречаются психопаты

Британские исследователи провели тестирование водителей и заключили, что за рулем автомобилей именно марки BMW чаще всего встречаются психи. Конечно, это не относится ко всем владельцам баварской марки, но есть смысл задуматься.

В BMW рассекретили ”убийцу” Mercedes EQS — BMW i7

Новый премиальный электрокар может проехать на одном заряде 643 километра, что для такого класса авто очень хороший показатель. Также немцы решили сделать новинку в сдержанном стиле, но оставили фирменные гигантские ноздри на передней части авто.

Немецкая компания Volkswagen приняла решение отозвать 50 тысяч кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport

Все автомобили вернутся на производство, для того чтобы решить проблему блока управления подушками безопасности. В системе кондиционирования автомобилей есть бракованная трубка, из которой течет вода на блок AirBag, из-за чего подушки могут сработать в любой момент.

Компания BMW представила свой самый дорогой внедорожник

Речь идет о концепт-каре BMW XM, который в свою очередь станет базой для люксового BMW X8. Флагманский автомобиль будет иметь 750 лошадиных сил мощности и должен появиться на свет уже в 2023 году.