Эксперт рассказал, как на самом деле выгоднее заправлять авто

АЗС / © pixabay.com

Реклама

Каждый водитель хоть раз задумывался, как лучше заправлять авто: на определенную сумму, точное количество литров или «до отсечки»? Эксперт расставил точки над «е» в этом вечном споре.

Об этом пишет UA.Motors.

Ранее водители предпочитали заправку по литрам из-за технических особенностей старых колонок, которые часто «недоливали» по 300-500 мл горючего. Однако, по словам эксперта, сегодня проблема практически исчезла. Современное оборудование на АЗС имеет высокую точность и погрешность обычно не превышает 50 мл, что делает потери минимальными. Таким образом, страх «недолива» при заправке по литрам сегодня является скорее мифом.

Реклама

Интересный нюанс возникает при попытке заправиться на конкретную сумму, например 500 гривен. Поскольку цена за литр горючего редко бывает целым числом (например, 58,79 грн/л), при расчетах могут «теряться» копеечные остатки. В результате водитель может получить немного меньший объем топлива, чем ожидал, хотя разница будет незначительной.

Многих водителей удивляет, почему при официальной емкости бака в 50 литров колонка показывает, что в него уместилось 52 литра. Эксперт объясняет это по двум причинам.

Сложная форма бака: Автопроизводители измеряют емкость по упрощенным схемам, не считая всех изгибов и неровностей. Сложная форма топливного бака позволяет вместить несколько дополнительных литров, не учтенных в документации.

Температура горючего: Холодное топливо имеет большую плотность, поэтому занимает меньший объем. Следовательно, в холодное время года в бак физически может уместиться чуть больше литров.

Если же превышение норм значительно, следует обратиться к персоналу АЗС и попросить проверить точность колонки с помощью специальной мерной колбы, которая должна быть на каждой станции.

В общем, финансовая разница между всеми способами заправки на проверенных АЗС минимальна. Выбор зависит от личных привычек и финансовых возможностей водителя в конкретный момент. Нет единственного «выгодного» способа — каждый выбирает то, что удобнее именно ему.

Реклама

Напомним, вождение в темное время суток является одним из самых сложных испытаний для водителя. Но у опытных водителей есть не менее 10 секретов, позволяющих им безопасно управлять авто ночью и избегать ДТП.