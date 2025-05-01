Как обновленный бензин повлияет на подержанные автомобили: эксперт объяснил нюансы

Обновленный бензин безопасен для подержанных автомобилей / © pixabay.com

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Автомобили 2000-х и 90-х годов легко «переварят» обновленный состав бензина. Проблемы возникают при спиртовых концентрациях 30-40%.

Об этом сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире Ранок.LIVE.

Как отметил эксперт, на самом деле украинцы уже минимум неделю ездят на новом горючем — старые запасы заменялись постепенно, а не в один день.

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«И не вижу я каких-то сигналов SOS, то есть все нормально и бояться нечего», — подчеркнул он.

Эксперт объяснил также причины удорожания: биоэтанол — не более дешевая добавка, а экомотиватор, ее вводят не для экономии, а для улучшения экологии. Мол, так будет меньше выбросов парниковых газов и больше энергонезависимости, потому что эти 5% мы производим сами, а не импортируем.

Ранее ТСН.ua сообщал, какие автомобили опасно заправлять до полного бака.

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