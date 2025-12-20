Минус за окном: что категорически нельзя оставлять в машине зимой

Авто / © Pixabay

Реклама

С наступлением морозов водителям советуют пересмотреть вещи, которые они оставляют в салоне или багажнике автомобиля. Автомобильный эксперт Рене Мартин отмечает: холод может повредить или испортить предметы, не предназначенные для хранения при минусовых температурах.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Прежде всего специалисты не советуют оставлять в машине электронику. По словам Мартин, даже короткое пребывание ноутбука или планшета в холоде может привести к повреждению из-за образования конденсата после занесения в теплое помещение. Эксперт Мелани Массон добавляет, что при низких температурах ЖК-экраны могут работать медленнее, а литий-ионные аккумуляторы — терять способность заряжаться.

Реклама

В салоне авто зимой не стоит хранить напитки. Отраслевой аналитик The Car Coach Лорен Фикс предостерегает: газировка, пиво, вино или обычная вода могут замерзать, расширяться и взрываться.

Также нежелательно оставлять еду, в частности консервы. По данным Министерства сельского хозяйства США, при замерзании жидкость в банках расширяется, что может привести к их повреждению и порче продуктов.

Эксперты не рекомендуют держать в машине лекарства. Рене Мартин отмечает, что большинство препаратов следует хранить при стабильной комнатной температуре, а исследования показывают: при минусовых температурах качество как жидких, так и твердых форм может ухудшаться.

Под воздействием холода могут испортиться и косметические средства. Мелани Массон объясняет, что кремы, лосьоны и макияж могут расслаиваться из-за замерзания и размораживания, а Лорен Фикс предупреждает о риске взрыва аэрозольных баллончиков.

Реклама

Кроме этого, специалисты советуют не оставлять в авто пластиковые изделия. По словам Массон, пластиковые оправы очков на морозе становятся хрупкими и могут ломаться.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая одна кнопка зимой может сломать авто.