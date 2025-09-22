Самые импортированные подержанные авто возрастом до пяти лет: обнародован топ-10

Рейтинг возглавила Tesla Model Y / © Tesla

В прошлом месяце украинцы приобрели 7,9 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отметим, что в августе украинский автопарк пополнили 22,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до пяти лет составили 35% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 51%.

Дальше идут:

бензиновые автомобили — 35%;

гибридные — 9%;

дизельные — 4%;

авто с ГБО — 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до пяти лет пользовались:

1. TESLA Model Y — 827 ед;

2. TESLA Model 3 — 452 ед.;

3. KIA Niro — 275 ед.;

4. NISSAN Rogue — 274 ед.;

5. MAZDA CX5 — 233 ед.;

6. VOLKSWAGEN Tiguan — 217 ед;

7. HYUNDAI Kona — 186 ед;

8. CHEVROLET Bolt — 159 ед.;

9. FORD Escape — 148 ед.;

10. AUDI Q5 — 145 ед.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые двигатели не выдерживают даже 100 тысяч километров пробега — их ремонт может стоить владельцам очень дорого. А также о пятерке моделей, которые часто ломаются в Украине.