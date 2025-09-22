- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
Самые импортированные подержанные авто возрастом до пяти лет: обнародован топ-10
В течение августа украинский автопарк пополнили 22,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом, авто в возрасте до пяти лет составили 35% этого количества.
В прошлом месяце украинцы приобрели 7,9 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отметим, что в августе украинский автопарк пополнили 22,7 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до пяти лет составили 35% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 51%.
Дальше идут:
бензиновые автомобили — 35%;
гибридные — 9%;
дизельные — 4%;
авто с ГБО — 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до пяти лет пользовались:
1. TESLA Model Y — 827 ед;
2. TESLA Model 3 — 452 ед.;
3. KIA Niro — 275 ед.;
4. NISSAN Rogue — 274 ед.;
5. MAZDA CX5 — 233 ед.;
6. VOLKSWAGEN Tiguan — 217 ед;
7. HYUNDAI Kona — 186 ед;
8. CHEVROLET Bolt — 159 ед.;
9. FORD Escape — 148 ед.;
10. AUDI Q5 — 145 ед.
