Адвокат черкащанки, призвавшей россиян "бомбонуть" город, хочет просить для нее 735 дней на свободе

Фигурантка резонансной истории – 62-летняя черкащанка Татьяна Дробот, которая посылала россиянам фото расположения укреплений сил обороны и просила "бомбануть Черкассы", возможно, обжалует приговор суда первой инстанции. Напомним, недавно Приднепровский райсуд Черкасс признал ее виновной в госизмене и призывах к изменению границ территории Украины, приговорив к 10 годам лишения свободы.

Вместе с тем стало известно, что у Дробот, сообщавшей россиянам о концентрации вооруженных сил в определенных местах, есть сын, который, по словам ее адвоката, служит в ВСУ.

Сегодня адвокат этой женщины, Андрей Шевченко, в комментарии для ТСН.ua сообщил, что в ближайшее время ждет от Татьяны Дробот ответа о том, будет ли она обжаловать приговор о 10-летнем сроке заключения.

"Апелляцию еще не подавали. Если будет принято такое решение, то жалобу буду подавать я. Сегодня я встречу ее мужа. Он, возможно, был у нее на свидании с разрешения суда. Мне станет известно, будет ли она подавать апелляцию", — сказал Шевченко.

По словам адвоката, во время судебного процесса он просил для подзащитной не более 5 лет заключения. "Апелляционный суд может оставить приговор без изменений, но единственная надежда на то, что срок заключения сократят на 2 года (735 дней – Ред.) до того максимума, о котором просил прокурор – до 8 лет", – уточнил адвокат.

В свою очередь, в Черкасской облпрокуратуре уточняют, что в суде доказано обвинение в тяжком и особо тяжком преступлении.

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