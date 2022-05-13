Если в магазине продается гуманитарная помощь: как действовать

Если в магазине продается гуманитарная помощь: как действовать

С начала полномасштабного российского вторжения по Украине ездит множество гуманитарных грузов — продукты и другая помощь из Европы и всего мира, поддержка для переселенцев, товары, одежда. Большинство этих грузов попадает к тем, кто их ждет. Но иногда на гуманитарной и волонтерской помощи пытаются нажиться мошенники.

Различия в маркировке между безвозмездной гуманитаркой и импортным товаром для продажи почти нет.

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Руслану – 45, он владелец салона красоты в Харькове. С первого дня войны он не выезжал из города, находится там до сих пор. За все время боевых действий он потерял салон, а мародеры разобрали все, что было в помещении.

В Харькове магазины не работали, были проблемы с едой.

"Почти все магазины не работали. А работавшие… длиннющие очереди. Тут мне позвонила по телефону мама и сказала, что получила гуманитарную помощь. Когда она показала – я понял, что именно такую консерву я видел в магазине”, – говорит он.

Мужчина купил такую же консерву без единого украинского слова на упаковке. Однако позже работники направили ему экспортную декларацию.

Однако случаев, когда украинцы видят идентичные гуманитарные товары на полках магазинов, очень много.

Так, ведущий шоу "Твой день" Владимир Рябчук тоже заметил "Шуферсаль".

"Шуферсаль" — это израильская сеть супермаркетов, которая заказывает товары у разных производителей и продает под собственным брендом исключительно в своих магазинах. Как отметил Владимир, цена значительно ниже.

Выяснилось, что за границей украинцы получают гуманитарную помощь, а затем ее продают. И это не редкие случаи. А волонтеры зарабатывают на доброй воле помогающих нам стран. Такие волонтеры продают гуманитарку магазинам.

Итак, если вы увидели на полках подозрительные товары без маркировки на украинском — желательно зафиксировать это на мобильный. Сообщить дату, время, местонахождение товара и кто именно его продает. После того – сообщить в органы полиции.

Кстати, за торговлю гуманитарной помощью во время военного положения грозит семь лет лишения свободы.

Как сообщалось, в апреле в рамках гуманитарных инициатив Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины более 200 тонн гуманитарных грузов целевого назначения доставлено в 11 украинских городов. Гуманитарную помощь, в первую очередь, получили украинские защитники, военные госпитали и внутренне перемещенные лица.

Гуманитарные аферисты: что делать, если увидели гуманитарку в магазинах

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