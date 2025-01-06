Это просто ужас: россияне расстреляли украинских военнопленных

Российские оккупанты снова расстреляли украинских военнопленных – уполномоченный по правам человека сделал заявление и раскрыл жуткие подробности! Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец снова заявил о предполагаемом расстреле оккупантами трех украинских военнопленных. Произошло это зверство еще 3 января недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. По информации DeepState, россияне связали им руки и расстреляли прямо в затылок.

"Мы в очередной раз становимся свидетелями зверств, демонстрирующих настоящее лицо государства-агрессора. Несмотря на то, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные находятся под особой защитой, и ни одна страна не имеет права их пытать, издеваться или лишать жизни, Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами. Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, еще раз немедленно обращаюсь к Международному комитету Красного Креста и Организации Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов. Украина сохраняет обязательства соблюдать гуманитарное право даже во время войны, но мы не позволим России превратить мир в территорию беззакония. Виновные должны быть наказаны!" – заявил Лубинец.

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Но когда россиян волновали правила войны? Тем временем в DeepState рассказали детали расстрела: 3 января противник проводил штурм на позиции 141-й отдельной президентской бригады восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, рашисты им связали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

И таких случаев уже, пожалуй, не счесть. Один из последних зверских расстрелов произошел в ноябре. Тогда россияне на Покровском направлении казнили пятерых военнослужащих ВСУ. Это произошло в районе села Петровка еще 13 ноября, во время штурма позиций Сил обороны россиянами. Пятеро наших военных, отступив, скрывались в частном доме, который через некоторое время окружил враг. Оккупанты взяли наших бойцов в плен, заставили их выйти из укрытия безоружными и лечь на землю. После этого их расстреляли.

Российские оккупанты должны ответить за каждое преступление против украинцев. Команда TSN.ua искренне соболезнует всем, кто потерял близких на войне.

Напомним, украинская разведка перехватила разговор российского командования с подчиненными. В разговоре один из командиров армии РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ПРОСТО УЖАС! РОССИЯНЕ РАССТРЕЛЯЛИ УКРАИНСКИХ ВОЕННОПОЛЕННЫХ!

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